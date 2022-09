Hermana de elector que descubrió que tenía dos semanas de ‘muerto’ también figura como fallecida | Fuente: RPP

De no creer. Pedro Jiménez Villarreal (62) no es el único integrante de su familia que ha figurado como fallecido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Resulta que su hermana menor, María del Carmen (51), también está registrada como ‘muerta’ en la base de datos del organismo.

María del Carmen se enteró de su propia ‘muerte’ de la misma forma en que su hermano: buscando en el portal de la ONPE el local donde le correspondería votar este domingo 2 de octubre. Tras ver el anuncio ‘ciudadano (a) registrado (a) como fallecido por el RENIEC’, la mujer entró en un conflicto interno y, tras un breve recuento, constató que aún seguía viva.

“Estaba haciendo unos trámites para ver dónde me toca votar y salgo con la sorpresa de que estoy muerta al igual que mi hermano”, comentó desde su vivienda ubicada en el distrito de Miguel Checa.

De acuerdo con el registro del Reniec, María del Carmen falleció el viernes 16 de setiembre del presente año, cuatro días después de que su hermano Pedro fuera registrado como fallecido.

Pide celeridad al Reniec para solucionar su caso

Al enterarse de su falso deceso, la mujer acudió ayer a las oficinas del organismo para pedir explicaciones sobre el acta de defunción que se ha subido al sistema. Desde Reniec, según comentó, le han respondido que el trámite se realizó de forma virtual y, por el momento, aún no se determina quién fue el médico a cargo de subir el acta.

“Ayer he ido a Reniec y me han dicho que el trámite ha sido virtual; no se puede ver nada. Me han dicho que hoy (viernes 30) lleve mi partida de nacimiento y una foto. ¡Estoy indignada!”, comentó Villarreal

Al figurar como fallecida, María no podrá realizar trámites administrativos ni participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Por eso, le pide al Reniec atender su caso con celeridad, tal como se hizo con su hermano Pedro, quien cuenta con una resolución de habilitación para figurar como “vivo” en la base de datos del organismo.

¿Qué ha dicho el RENIEC sobre este tipo de casos?



Cuando RPP Noticias expuso el caso de Pedro Jiménez Villarreal, la directora del área de Registro Electoral del Reniec, Lia Calderón, recalcó que las actas de defunción son generadas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), plataforma del Ministerio de Salud (Minsa) y, posteriormente, consignadas en el portal del Reniec.

Así, Calderón negó que su institución haya tenido responsabilidad en la emisión del documento que certificaba el deceso del adulto mayor.

“El médico ingresa a la base de datos y, posteriormente, Reniec emite el acta de defunción. Nosotros lamentamos el caso del señor Pedro Jiménez, pero aclaramos que el certificado de defunción lo realiza el Minsa en línea”, manifestó.

La directora del área de Registro Electoral también comentó que hay determinados médicos que tienen un usuario y una contraseña para ingresar los datos al portal del SINADEF, por lo que aclaró que no cualquier galeno puede registrar un acta de defunción.

En ese sentido, la funcionaria exhortó a los profesionales de la salud a ser más cuidadosos con la información que consignan en el mencionado portal.

“Invocamos a los médicos tener cuidado y poner los datos correctos”, pidió.