Los deportes electrónicos o esports se han convertido en uno de los pilares de la industria de los videojuegos en los últimos años. Los millonarios premios y los espectaculares torneos encandilan hasta los más ajenos del tema y sus producciones ya son tema de conversación.

Por eso, Netflix ha estrenado la serie “7 Days Out”, documentales que muestran los últimos días antes de la realización de un gran evento en distintos espacios. El último capítulo de la primera temporada tiene como protagonista al MOBA de Riot Games.

El evento central que descubriremos será la gran final de la LCS North America. Este campeonato es similar a una liga de fútbol en Estados Unidos: cuenta con una liga B, la liga principal y equipos, fanáticos y arenas donde se transmiten las partidas. La serie al mejor de 5 entre 100 Thieves y Team Liquid, finalistas de la temporada, fue vista por más de 500 mil personas en vivo, y fue el resultado de un largo y arduo trabajo de Riot Games y todas las personas involucradas en el proyecto, sacrificio que es reflejado en el documental.

Si eres un gran fanático del videojuego, esta serie será de tu gusto. Si no lo eres, por lo menos te mostrará la magnitud a la que llegan los eventos de videojuegos en el mundo.

Puedes revisar el tráiler del episodio a continuación:

Sin embargo, esta no es la única producción dentro de Netflix del videojuego. También puedes ver la evolución de los esports (con un importante tiempo brindado a League of Legends) en un capítulo de "En pocas palabras" y ver el desarrollo completo de la liga norteamericana del juego en All work all play.

League of Legends es el esports con más jugadores en el mundo: Cuenta con más de 100 millones de jugadores activos diarios en sus servidores regionales y es la responsable del fenómeno de los deportes electrónicos en la sociedad.

