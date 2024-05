Enfermera comparte algunas de las frases más repugnantes que ha escuchado de padres durante el parto

El video de la enfermera en TikTok revela la impactante falta de empatía de algunos padres durante el parto, algo que ha desatado la indignación de miles de mujeres en las redes sociales.

El momento del parto es una experiencia transformadora y desafiante para cualquier mujer, y el apoyo del padre es fundamental en este proceso. Sin embargo, no todos los padres están a la altura de esta responsabilidad. Así lo ha revelado la usuaria de TikTok @anna.the.nurse, quien ha compartido algunas de las frases más repugnantes que ha escuchado de los padres durante el parto, dejando al descubierto una realidad preocupante.

Entre los comentarios más impactantes que ha compartido la enfermera se encuentran preguntas y afirmaciones que muestran una total falta de empatía y comprensión. Frases como “¿De verdad duele tanto?”, “La vagina nunca volverá a ser igual que antes” y “¿Cómo vamos con lo del test de paternidad?” evidencian una insensibilidad alarmante. Además, otros comentarios como “No, no, no, ella no necesita nada para el dolor” y “¿Cuánto crees que tardará en tener el bebé? Porque tengo mucha hambre y necesito coger algo de comida” demuestran una preocupante falta de apoyo emocional y físico.

La indignación no tardó en hacerse sentir entre miles de mujeres que vieron el video, que ya acumula más de 4 millones de reproducciones y 600,000 ‘me gusta’. Los comentarios de las usuarias reflejan una mezcla de incredulidad y enojo. “Me entero que el padre de mi hijo pide algún ‘extra stitch for me’ y el que se lleva los puntos extra será él” y “Mi hombre sería expulsado y reemplazado por mi mejor amiga tan rápido” son solo algunos ejemplos de las reacciones que muestran el descontento generalizado.

Este tipo de revelaciones ha llevado a muchas mujeres a reflexionar sobre sus propias experiencias y las expectativas que tienen de sus parejas durante el parto. Comentarios como “Tengo miedo de no elegir al hombre adecuado” y “He tenido enfermeras que me han dicho que dejara de gritar... Les dije que salieran y me trajeran gente que realmente supiera lo que estaban haciendo” subrayan la importancia de contar con un entorno de apoyo y comprensión. La divulgación de @anna.the.nurse ha puesto de relieve la necesidad de mayor conciencia y empatía en uno de los momentos más significativos y desafiantes en la vida de una mujer.