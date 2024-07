EE.UU.: La historia de una mujer cuyo sueño siempre fue ser policía, pero se enamoró de un criminal

Elisha Wallace, una ex policía, compartió en TikTok cómo cambió su vida tras enamorarse de un ex convicto y formar una familia con él.

Millones de pequeños sueñan con ser policías, tener la oportunidad de proteger a los demás y perseguir a los delincuentes. Elisha Wallace, a través de su perfil en TikTok @elishaawallace, compartió cómo alcanzó este sueño en Estados Unidos y luego decidió cambiar su vida completamente. Desde niña, Elisha quería ser policía y logró cumplir su objetivo, pero se dio cuenta de que ser oficial en las calles no la llenaba lo suficiente, por lo que optó por trabajar en el servicio penitenciario.

Un amor inesperado

Mientras avanzaba en su carrera dentro de la cárcel, todo cambió cuando se enamoró de un ex convicto. "Ni siquiera sabía quién era hasta que salió de prisión. Hemos estado juntos durante algunos años y tenemos una bebé de nueve meses", explicó Elisha. Aunque su historia de amor es inusual, ella se siente feliz y no cambiaría nada de su relación, algo que los usuarios de TikTok aplaudieron con más de 286 400 reproducciones y numerosos comentarios de felicitación.

Además de compartir su historia de amor, Elisha reveló que tuvo que renunciar a su trabajo en el sistema penitenciario. "Luego te enamoras de un ex convicto, tienes un bebé y ahora eres limpiadora para poder pasar más tiempo con tu pequeña familia", escribió en su publicación. Aunque el trabajo en la prisión le gustaba, le implicaba demasiado tiempo, por lo que tomó la decisión de cambiar de carrera para estar más tiempo con su hija.

Créditos video: TikTok | elishaawallace

El amor lo puede todo

El cambio de carrera de Elisha recibió mucho apoyo en TikTok. Varios usuarios comentaron que había tomado la mejor decisión, e incluso una mujer le dijo que ella también trabajaba como limpiadora y que es uno de los mejores empleos. "Tenía a nuestra pequeña y me di cuenta de que los turnos simplemente no me funcionaban y nunca vería a nuestra hija, así que lo dejé", respondió Elisha a uno de los comentarios.

La historia de Elisha Wallace es un ejemplo de cómo los sueños y las prioridades pueden cambiar a lo largo de la vida. Su decisión de dejar su carrera para formar una familia y encontrar un equilibrio ha inspirado a muchos en las redes sociales, demostrando que el amor y la familia pueden redefinir nuestros caminos de formas inesperadas.