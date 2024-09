USA: Ofrecen asesoría virtual gratuita para obtener la ciudadanía americana este 21 de septiembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 21 de septiembre, inmigrantes con Residencia Legal Permanente o Green Card en los Estados Unidos podrán recibir asesoría legal gratuita para avanzar en su proceso de naturalización. Diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), ofrecerán orientación presencial y virtual para quienes tengan dudas sobre su elegibilidad o el costo del trámite.



Un evento de alcance nacional

En un esfuerzo conjunto, AILA y otras organizaciones, como el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) y la Campaña de Nuevos Estadounidenses (NAC), llevarán a cabo un evento a nivel nacional el 21 de septiembre. El objetivo es proporcionar asistencia gratuita a inmigrantes con Green Card, ayudándoles a verificar su elegibilidad para la ciudadanía y resolver dudas sobre cómo presentar su solicitud.

NALEO ha organizado una jornada de asesoría bilingüe que estará disponible en todo el país. Los inmigrantes podrán llamar al 1-888-839-8682 el 21 de septiembre de las 7:00 a.m. a 3:00 p. m. (PST), de las 9:00 a.m. a las 5:00 p. m. (CST) y de las 10:00 a.m. a las 6:00 p.m. (EST), para recibir orientación legal. Expertos revisarán el historial migratorio de los solicitantes para determinar si cumplen con los requisitos para la naturalización y, de ser así, los guiarán en la presentación de la solicitud ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Asesoría virtual para mayor accesibilidad

Para facilitar aún más el proceso, la plataforma en línea Citizenshipworks, desarrollada por Justicia Lab, permitirá a los usuarios completar su solicitud de naturalización de manera sencilla y segura. Esta herramienta, disponible en varios idiomas, ha sido clave para quienes encuentran el proceso costoso o complicado. Rodrigo Camarena, Director de Justicia Lab, afirmó que “solicitar la ciudadanía ahora es más fácil que nunca con esta plataforma en línea”.