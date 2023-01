En el mundo onírico, el maquillaje simboliza el querer ocultar las imperfecciones o querer mostrar un buen aspecto en el exterior. Asimismo, soñar con maquillaje puede estar relacionado con tus inseguridades o autoestima.

Este tipo de sueño puede tener diferentes significados, pues no es lo mismo para una persona acostumbrada a usar maquillaje que para otra persona que no usa y no le gusta usar cosméticos.

A continuación, te contamos qué significados puede tener el soñar con maquillaje.

Soñar con maquillarse

Por lo general, si sueñas que te estás maquillando, significa que quieres mejorar algunos aspectos de tu personalidad y ocultar o disimular aquello que no te agrada.

Soñar con maquillar a alguien

Por otro lado, si sueñas que tú estás maquillando a otra persona, puede que en el fondo consideras que esa persona debe cambiar su forma de ser o hay aspectos de su personalidad que no te gustan.

Soñar que alguien te maquilla

Si sueñas que alguien más te está maquillando o en todo caso, te está dando indicaciones sobre como hacer tu maquillaje, probablemente simboliza la confianza que tienes con la persona que aparece en el sueño. Asimismo, muestra la dependencia emocional que tienes por ella.

Soñar con comprar maquillaje

Finalmente, si sueñas que estás comprando cosmécticos para tapar alguna imperfección y tienes sentimiento negativos, significa que en el fondo te sientes avergonzada de tu apariencia o de alguna faceta de tu personalidad. Por otro lado, si estás buscando maquillaje para verte mejor y te sientes con mejor ánimo, significa que eres una persona orgullosa y segura de tus capacidades.