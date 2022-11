El matrimonio es un momento muy especial para las parejas que ya llevan mucho tiempo juntos y quieren unir sus vidas para siempre. Sin embargo, cuando sueñas con ese momento o estás cerca a ese gran día, no se puede evitar ignorar.

Muchas veces las experiencias oníricas reflejan las preocupaciones o sentimientos más ocultos de una persona sobre un tema, en el caso de una boda puede ser parecido. A continuación, te explicaremos los significados más comunes sobre soñar con una boda.

El buen significado de soñar con boda

Si estás cerca de un gran día, debes sentirte muy estresado por el tema, pero no se puede ignorar lo que nuestro subconsciente no está comunicando. Si sueñas que estás en la ceremonia y el sacerdote está usando negro o tu vestido es negro. No te asustes, esto significa que tendrás un matrimonio duradero y feliz. Al contrario de la creencia popular, soñar con el vestido blanco puede estar asociado a situaciones negativas, incluso el luto.

Por otro lado, si no estás en pareja y sueñas con una boda. Esto debe significar que estás preparado para realizar cambios positivos e importantes para tu vida. Ya sea el cambio a un mejor trabajo o un nuevo amor.

El significado negativo de soñar con boda

Si sueñas con tu propia boda y eres casada, puede ser un aviso de futuros problemas para tu relación o que alguna relación se va a terminar, puede ser tuya o de una persona cercana.

Por otro lado, si sueñas que asistes a una boda como invitado, la mayoría de veces te está avisando que se acercan problemas para tu vida. Así que debes prestar mucha atención a los detalles que se te presenten. Si la novia tiene el vestido arrugado, representa el miedo que tienes por alejarte de tus compañeros.