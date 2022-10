Si bien es cierto, la Luna solo se puede ver por las noches, pero está presente siempre entre nosotros. Puede sonar raro que las personas sueñen con este satélite natural que tiene la tierra, pero no es imposible. Así que, si en los últimos días has soñado con la luna, en esta nota sabrás cuál es su significado.

Significado de soñar con la luna

Si es que este satélite ha aparecido en tus sueños, tienes que tener en cuenta en el estado en el que ha estado la luna para poder darle un significado al sueño. Es decir, si era Luna Nueva significa que vendrán cambios en tu vida, puede ser en temas laborales o amorosos. Es cuestión de esperar para saber finalmente de qué se trata.

Por otro lado, si sueñas con una Luna Llena sí tiene un significado un poco negativo. Iniciarás una etapa de incertidumbre y no sabrás que hacer en cierto aspecto de tu vida. Al igual que lo anterior, puede tratarse de cuestiones amorosas, familiares, de salud o de trabajo. Lo mejor será estar preparado para cualquier cosa.

Luna Creciente significará una mejora o un avance hacia tus objetivos. Los proyectos en los que estás te darán resultados muy pronto. Si estabas en busca de una nueva oportunidad laboral, es muy probable que esta esté por llegar.

Luna Menguante es todo lo contrario al significado anterior. Este sueño significa que el camino se pondrá un poco complicado, llegarán obstáculos que no tenías previstos y harán que demoren los resultados. Sin embargo, esto no quiere decir que será imposible cumplir tus objetivos, solo es una pequeña demora. Lo mejor será no rendirte y seguir adelante.

Luna Roja, aunque es muy difícil que esta luna aparezca en un sueño, no es imposible. Esto te avisa que sucederá un grave accidente en tu entorno, puede ser un amigo o un familiar.