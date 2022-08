Las mujeres suelen soñar con estar embarazadas, pero esto no significa que lo estén. Generalmente puede significar que se avecina un nuevo proyecto o la elaboración de nuevas ideas, esto podría estar relacionado a tu vida laboral o personal.

Otro motivo podría ser que inconscientemente estés pensando que algo va a salir mal con tu bebé o simplemente deseas tenerlo cuanto antes en tus brazos. Además, si el sueño se da con frecuencia, podría relacionarse a tus ganas de ser madre o tal vez lleves cierto tiempo buscando serlo.

Razones por las que sueñas con un embarazo

Madurez y crecimiento: Si sueles soñar con un embarazo, podría estar relacionado a tu madurez y crecimiento personal. Tal vez sea momento de comenzar a crecer en diversos ámbitos y tu preocupación por cambiar de etapa se vería reflejada en tus sueños.

Cambios radicales en tu vida diaria: El estar embarazada es un cambio de vida total y eso lo saben las mujeres que ya son mamás, es por esto que, si sueñas con un embarazo podrías estar a punto de dar un cambio en tu vida, ya sea un uno o varios ámbitos.

Estar embarazada y no querer ser madre: Si soñaste estar embarazada y fue algo no deseado, podrías estar tratando de rechazar el enfrentarte a un episodio de tu vida que no quieres. Esto podría estar generándote miedo o temor sin que te des cuenta y tal vez sea el motivo del estrés del que siempre te quejas.

Embarazo de gemelos: Soñar que estás embarazada de gemelos, podría generarte miedo o frustración, debido a las complicaciones que suelen darse a la hora de dar a luz. Pero no todo está relacionado al embarazo, también podrías estar preparándote de manera inconsciente para futuros proyectos.

Soñar que das a luz: Si al soñar que das a luz no se presentan complicaciones, será una buena señal, ya que podría significar cambios positivos en tu vida que prosperarán; en cambio si no la pasas bien durante el parto, ten cuidado, porque podrías tener problemas económicos con algún negocio a futuro.

Embarazo propio: Si sueñas que estás embarazada y no sientes temor, tus emociones podrían estar viéndose reflejadas en tu sueño. Hay casos en los que uno no suele abrirse con las personas y prefiere ser un poco más reservada, pero en esta ocasión podría significar que por fin estás dando a conocer tus sentimientos y emociones con el resto. También podría manifestar tu deseo por convertirte en madre o el punto de inicio de algo totalmente nuevo.