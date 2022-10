Cuando las personas son niños suelen soñar con fantasmas o monstruos y la mayoría de estos sueños están relacionados con las películas de terror o las historias de miedo que se escuchan, típicas de esa etapa de la vida.

Sin embargo, cuando se es adulto la interpretación del sueño tiene una connotación totalmente diferente. Aquí te contamos algunos de los significados más recurrentes.

Los miedos que te acechan

Si en tu sueño no logras ver al fantasma, pero eres consciente que está ahí es una interpretación de tus propios miedos, aquellas cosas que te atormentan y no te dejan llevar una vida plena. También puede significar que existe una mala vibra en tu entorno. Debes ser fuerte y enfrentarte a tus demonios internos y saber reconocer cuál es la raíz del problema.

Problemas por resolver

Si llegaras a soñar con fantasmas en tu propia casa o en un lugar en el que vivías en el pasado, significa que hay algún tema o problema pendiente que aun no has podido resolver. Esto está afectando a tu vida personal y a tu círculo social. En la mayoría de los casos se tratan de ‘pendientes’ con alguna persona en especial con la cual no has podido limar asperezas.

Otro significado para este tipo de sueño es que el fantasma te representa a ti mismo en algunas de las etapas en las que fuiste más feliz y que te trata de darte un mensaje en especial.

Representaciones del pasado

En caso te topes en tus sueños con fantasmas buenos significa que extrañas algún ser querido. Puede que haya fallecido o simplemente ha pasado mucho tiempo desde que lo viste por última vez.

Si por el contrario son fantasmas malos que te asustan o quieren hacerte daño significa que hubo una persona de tu pasado que te maltrató y aun no has podido sanar en esa herida.

En caso el fantasma de tu sueño sea un ser querido ya muerto es sinónimo de nostalgia por aquellos tiempos felices que compartieron.