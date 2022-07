Estos son los 3 signos que no quieren formalizar su relación amorosa

El amor es complicado para algunas personas, pues no muchos están dispuestos a entregarse completamente al amor y dejarse llevar por sus sentimientos. Sobre todo si en el pasado han vivido alguna decepción amorosa, por lo que no están muy dispuestos a expresar sus sentimientos y entablar una relación seria con otra persona.

Por otro lado, hay personas que son muy libres al momento de amar. Es decir, se enamoran con facilidad y solo están con esa persona cuando quieren pues no son de quedarse con una sola pareja por mucho tiempo. Así que prefieren no formalizar y llevar una relación abierta. Gracias al horóscopo se puede identificar a los signos que cumplen con estas características. En esta nota descubre cuáles son los signos que no quieren formalizar su relación.

Sagitario

Las personas nacidas bajo el signo de Sagitario son muy coquetas y extrovertidas. Les gusta mucho experimentar y vivir nuevos retos. Por lo que no es de extrañar que coqueteen con más de una persona a la vez. Es una característica que no pueden controlar y los hacen ser uno de los signos más complicados en cuanto al amor. Si tu pareja o saliente es sagitario, probablemente te seduzca con su brillante personalidad, pero no siempre puede ser origen del amor. Procura investigar más sobre la naturaleza de los sentimientos de Sagitario.

Aries

Las personas del signo Aries, son muy amantes de su libertad, son aventureros y amante de los nuevos retos. Así que tienen una personalidad arrolladora y atractiva, pero no están dispuestos a renunciar a su libertad por el amor de otra persona. Por eso son muy complicados al buscar una pareja, pues es difícil que se abran con otras personas y suelen pensar que tener una relación es una pérdida de tiempo. Por otro lado, si están verdaderamente interesados, lo demostrarán y serán directos si quieren tener una relación, pero una sin mucho compromiso.

Acuario

Las personas nacidas bajo el signo de Acuario son muy activas, excéntricas y sociables. En general, son personas muy atractivas para otros, por eso son buenas haciendo amigos. Además, los acuarios desprenden una fuerte energía sexual, por la que no dudan al momento de tener una pareja sexual. Asimismo, no están en la búsqueda de una pareja seria ni piensan en unirse a otra persona para toda la vida. En todo caso, prefiere invertir su tiempo en conocer personas y aumentar su lista de amigos y conquistas.