El horóscopo chino está determinado por ciclos de 12 años, y cada uno de los signos está regido por un animal del Zodiaco. Según la astrología oriental, las características de cada ser establecen ciertos rasgos de la personalidad de los seres humanos.

Es por eso que hay signos que pueden ser difíciles de tratar, pues tienen una energía y personalidad incómoda. Por lo que es posible que las personas tengan que hacer muchos esfuerzos para llegar a tener una relación cordial con ese signo, pues son muy irritables, poco empáticos y no tienen nada de tacto al momento de expresar sus opiniones. A continuación, en esta nota, descubre cuáles son los tres signos más difíciles de tratar.

Caballo

Si naciste en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 o 2014, eres del signo del caballo. Entre las virtudes de las personas que nacieron bajo este animal están que son muy estudiosas, inteligentes y les gusta hacer ejercicio. Si bien tienen un deseo por trabajar sin descanso para alcanzar su sueño, suelen ser muy odiados. Esto debido a que son personas que pueden explotar fácilmente. Según la astrología oriental, los caballos pueden ser imprudentes y tratar mal a las personas que los rodean.

Tigre

Este grupo lo conforman las personas que nacieron en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. Por lo general, las personas nacidas bajo el signo del tigre son muy activas y líderes por naturaleza. Es decir, son personas muy dominantes en cualquier ámbito de su vida. No permiten y no soportan que alguien más pueda superarlos. Asimismo, no les gusta que alguien más pueda presumir de logros personales frente a su ellos. Sin embargo, desean ser conocidos por otros y ser felicitados por sus éxitos. Son personas muy egocéntricas y les gusta llamar la atención, por lo que son difíciles de llevarse bien con otros.

Buey

En este grupo están las personas nacidas en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. En la cultura china, el buey es un animal que tiene buen comportamiento y no responde agresivamente. Sin embargo, de acuerdo con la astrología, su actitud puede cambiar si toman una mala decisión y se encaprichan con que no están equivocados. A la vez, pueden ser mezquinos por lo que es difícil comunicarse con ellos.