Horóscopo de hoy, domingo 28 de agosto: ¿qué dice tu signo zodiacal?

Las cartas están sobre la mesa, y Luna Ayllón te dirá que deparan los astros para este domingo 28 de agosto.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Hoy dejarás todo arreglado. Es el momento de buscar nuevas energías y nuevos horizontes. No te preocupes por lo que vayas a encontrar, pues será bueno para ti. En el amor, deja el pasado y no sigas atado a aquellas cosas que no funcionan para ti.

Tauro

Momento de seguir avanzando. Cuidado con sentirte un poco cansado y agotado. No es el momento de parar. En el amor, podrías estar algo cansada en temas de familia o en un tema personal que no está resuelto, es momento de aclarar las dudas.

Géminis

Muchas cargas están para ti durante todo el día por una gran responsabilidad que se te dará, si es mejor para ti pide ayuda. En el amor, cuidado con dejar para mañana lo que debes resolver, hoy que es urgente para no seguir en ese conflicto interior.

Cáncer

Avanzarás mucho a partir de aquellas proyecciones que tengas en mente. Es momento de planificación para así cerrar un buen mes. En el amor, hay personas que quieren que salgas adelante. Van a aconsejarte y apoyarte, no lo dudes.

Leo

Es mejor enfocarte en una sola cosa a la vez. Recuerda que, si abarcas mucho, conseguirá poco. En el amor, no veas cosas donde no las hay, podría traerte un conflicto y una discusión.

Virgo

Cuida el dinero, no debes hacer grandes inversiones, préstamos o gastos innecesarios. No es el momento. En el amor, aléjate de la crisis y de situaciones un poco conflictivas para ti. Podrías acercarte hacia un término radical.

Libra

El éxito viene para ti. La oportunidad se presentará a través de la ayuda de una persona, no la dejes desaprovechar, comunícate con ella y sigue sus consejos. En el amor, estás ilusionándote con una persona que te da una oportunidad. En este momento sentirás más paz

Escorpio

No sabes qué es lo que continuará. En este momento estás algo confundido, algo deprimido y sobre todo con situaciones de estrés. Cuidado con la salud. En el amor, debes de empezar a darte la oportunidad de hacer un gran cambio, si es con una nueva persona, con nueva relación, no te quedes en el pasado.

Sagitario

Te vas a comprometer con una situación importante el día de hoy, en donde hará que todas las proyecciones que tengas poco a poco empiezan a moverse. En el amor llega una persona a conquistarte, a seducirte y hacer que tengas una nueva idea de pareja.

Capricornio

Te brilla la mente y estás pensando en conseguir una entrada extra de dinero, si sigues con tus ideas, así será. En el amor tienes una nueva oportunidad para iniciar nuevas etapas en tu vida, sólo debes de confiar en ti.

Acuario

Empoderado y sobre todo con decisiones afortunadas, nada de lo que pensabas que se iba a retrasar se quedará estancado, todo cambia. En el amor no todo es de una manera fría, porque podrías alejar a una persona que está interesada en ti.

Piscis

Celebraciones a la vista, hay personas que pueden ayudarte y estarán alegres de tus triunfos hoy. En el amor recuperando los espacios perdidos, hay una conversación o un mensaje que para ti será súper especial