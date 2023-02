Horóscopo de hoy gratis, miércoles 1 de febrero: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Empezamos un nuevo año y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy gratis, miércoles 1 de enero, para los signos del Zodiaco.

Aries

Estás entre la espada y la pared y no sabes qué hacer. Calma no decidas hoy. El amor te pone a analizar lo que estas viviendo. Recuerda: no puedes estar entre dos situaciones o personas.

Tauro

Eres el ser del compromiso y hoy aparece una gran oportunidad para darte a conocer, éxito. El amor te da la nueva etapa para un compromiso serio y real, disfruta.

Géminis

Es momento de participar mucho más en temas de trabajo, se requiere de tu presencia. El amor y los grandes cambios que ya están en camino.

Cáncer

Mucho por llegar ya sea dinero o proyectos resueltos. El amor y lo que no se olvida que es la familia, la pareja y la amistad, disfruta tu día.

Leo

Cuidado con algunos momentos negativos en el trabajo. El amor y las cosas que se deben mejorar, hoy encuentra una gran salida.

Virgo

No te dejes llevar por la angustia. Debes tomar todo con calma, supera los problemas. El amor y las cosas que te pueden dar un mal tiempo pero todo es para salir de tu zona conocida, te mueves y cambias.

Libra

Deja las malas amistades que te pueden llevar a cometer un error, deja los momentos de chisme. En el amor, y lo que se puede tornar como algo negativo por reacciones equivocadas, cuidado.

Escorpio

La crisis del trabajo o el dinero te está estresando, hoy debes superar las cambios. En el amor, estás desanimado. Abre los ojos.

Sagitario

La espera desespera, y hoy es momento de no mover nada. El amor y las cosas que te aburren y piensas que se debe cambiar, solo analízalo.

Capricornio

No te dejes llevar por las cosas que solo imaginas, desde hoy pisa suelo firme. El amor te pone a ver todo más claro, no te equivocaras en tu decisión.

Acuario

Una chispa de acción se presenta en el trabajo y eso es bueno para tu evolución. El amor y lo que te hace reflexionar en los momentos de acción y pasión, mucho por sentir hoy.

Piscis

Dar y recibir hoy en el trabajo. Entra dinero y progreso. El amor te da la oportunidad de dar cosas buenas ya que se presenta un ser de mucho amor.