Las cartas están sobre la mesa, y Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy, miércoles 31 de agosto, para los signos del Zodiaco.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Tienes la energía de tu familia, hoy compartes momentos especiales con un equipo fuerte. En el amor, hay una reconciliación y acercamiento con personas del pasado.

Tauro

Empiezas a manejar temas como no lo hacías antes, superación. En el amor, no juegues con situaciones que no son para ti, hoy firmeza.

Géminis

Eres el ser del compromiso y todo lo que hagas hoy te da solución. En el amor, las cosas empiezan a cambiar porque te sientes más seguro de lo que eres.

Cáncer

Proyecciones y trabajo asegurado. En el amor, mucha pasión y mucha fortaleza para seguir con tu vida sentimental.

Leo

Dinero que entra, negocios y fortaleces tu economía. En el amor, se arregla y consolida tu vida afectiva.

Virgo

Éxito y triunfo coronado, documentos que se mueven y éxito. En el amor, llega el triunfo a través de un reconocimiento especial de tu pareja.

Libra

Ves con nuevos ojos las oportunidades que aparecen, suerte. En el amor, las cosas son distintas y tu vida también cambiará, tendrás paz.

Escorpio

Mucho movimiento y cambios a nivel profesional. En el amor, cuidado con la inestabilidad.

Sagitario

No te aferres a lo que no es para ti, deja pasar un mal momento. En el amor, es momento de cerrar un ciclo y de abrirte a lo nuevo.

Capricornio

Cuidado con prestar dinero, aléjate del mal momento. En el amor, la crisis puede estar presente y es el tiempo de aclarar las dudas.

Acuario

La competencia está el día de hoy mucho más fuerte, enfócate. En el amor, cuidado con las discusiones, porque podrías tener un mal entendido.

Piscis

Una reunión importante saca adelante algo que te estaba retrasando. En el amor, momentos para compartir, avanzar y seguir creciendo.