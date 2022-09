Al ser una condición sumamente natural del ser humano, el llanto puede expresar diferentes emociones como por ejemplo desahogo, alegría, tristeza, entre otros. Por lo general soñar con llorar estaría reflejando consuelo, sensibilidad y algunas otras emociones que tendrías guardadas muy en tu interior.

Este tipo de sueño podría significar la recuperación de tu estabilidad emocional y a la vez el desecho de algunos temores o penas que hayas tenido en el pasado. Es muy común que durante el día muchas personas repriman sus sentimientos, es por esto que este sueño podría resultar una vía de escape de la realidad.

Soñar desconsoladamente

Este tipo de sueño podría estar relacionado a la ansiedad y angustia. Podrías estar afrontando un momento complicado en tu vida y esto estaría generándote mucha preocupación. Es muy probable que aún no le encuentres solución al problema y sientas mucha inquietud al no poder resolverlo.

Soñar con un llanto de tristeza

Esta podría ser una señal de que algo malo esté por ocurrir. Si estás en una relación ten mucho cuidado porque podrían estar teniendo una comunicación incorrecta y esto podría generar muchos inconvenientes. También podrías estar sintiendo miedo por alguna situación en específico, como por ejemplo una enfermedad o un conflicto familiar.

Soñar con un llanto de rabia

Este sueño podría significar que te sientes furiosa por no haber podido conseguir uno de tus principales objetivos. A pesar de haber luchado por una meta en particular, no caigas ni desesperes porque todo llega en su debido tiempo.

Soñar con un llanto por amor

Este tipo de sueño estaría relacionado a la falta de afecto que tal vez estés sintiendo. Podrías estar enamorándote de alguien que no es para ti y esto te estaría generando un sentimiento de profunda tristeza. Lo más recomendable es que te alejes de las situaciones que te hacen daño porque si no más adelante podrías acabar realmente destruida sentimentalmente.