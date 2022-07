Interpretación de sueños: Descubre qué significa soñar que se te caen los dientes

Uno de los sueños más aterradores o confusos que uno puede tener, es soñar que se te caen los dientes. Los dientes son una pieza fundamental en nuestro aspecto físico. Unos dientes bien cuidados, no solamente son el reflejo de un buen estado de salud, sino que también son el reflejo de nuestra juventud y belleza, por eso muchas personas que pierden una pieza dental no toleran ver su dentadura incompleta e inmediatamente acuden al odontólogo para solucionar su problema y volver a sonreír sin vergüenza alguna.

Por eso soñar que te quedas sin dientes puede traer a la mente miles de preguntas e incluso hacerte pensar si deberías pasar por el dentista. Sin embargo, la interpretación del mundo onírico nos dice que el significado es mucho más profundo del que se piensa y no tiene que ver con el estado de salud de nuestros dientes, aunque un chequeo nunca está demás.

La interpretación del sueño donde se te caen los dientes puede tener tres significados ocultos que están relacionados con acontecimientos de tu vida diaria. Aquí te contamos de qué se trata.

1) Pérdida personal

Soñar que se te caen los dientes puede significar que has tenido una pérdida personal muy resiente y aún no te recuperas. El dolor por ese ser amado que ya no está contigo aún te produce momentos de inquietud. Esta pérdida puede ser en el plano físico, como también en el plano sentimental. Si no es tu caso, puede significar un aviso, quizás rompas relaciones con alguien que era muy cercano a ti.

2) Angustia y estrés

Otra de las interpretaciones de soñar que se te caen los dientes puede ser sinónimo de angustia y estrés. Probablemente estés pasando por un momento complicado donde tus sentimientos están vulnerables y aun no sabes cómo salir de esta situación. Tu vida está llena de tensiones y angustias que te producen mucha inseguridad, no sabes cómo comunicarte y expresar lo que sientes. Este puede ser un aviso de que tienes que hablar con tu entorno cercano para comunicarle tus angustias e inquietudes. Procura identificar el problema que te tiene en ese estado y busca soluciones.

3) Nuevos cambios en tu vida

Cuando somos niños se caen nuestros dientes de leche y salen unos nuevos. Muchos expertos en la materia onírica, señalan que esta puede ser una buena metáfora para explicar este tipo de sueño, significa que se avecinan nuevos cambios en tu vida, probablemente estas entrando a una etapa importante donde dejarás atrás temores o proyectos del pasado y vivirás nuevas experiencias. Tómalo de una manera positiva, sin embargo, si notas que este sueño persiste también puede significar que estás incómoda con estos cambios y temes vivir este nuevo ciclo en tu vida.