Los signos del zodiaco que podrían volver con sus ex parejas durante la cuadratura de Saturno

El miércoles, se dio lugar a la cuadratura de la Luna con el planeta Saturno, un fenómeno que significa bloqueos en la expansión del hogar y conflictos en la familia.

Además de no poder distinguir el bien del mal, también hace propensos a algunos signos el volver con sus ex, sobre todo si fueron relaciones caóticas.

Signos del zodiaco afectados por la Luna en cuadratura a Saturno

A partir del 14 de Setiembre, tres de los signos del zodiaco estarán propensos a retomar una relación del pasado, si fue tóxica, aún más; muchos signos se sentirán melancólicos e intentarán volver a encender la chispa del amor con sus ex parejas. En esta lista te indicamos cuáles son:

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El egocéntrico Leo buscará la aprobación de una persona en su pasado, se crearán toda una historia de reconciliación donde salen victoriosos y su ex les dice que "no pueden vivir sin el/ella".

Leo llegará a tal grado que podrá aparecer en la puerta de su ex, con la intención de hablar e intentar enmendar sus errores del pasado, a pesar que su ex pareja ya no esté interesada.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El signo más justo experimentará nostalgia y extrañará esos momentos en donde su ex le hacía sentir "en casa", se le meterá en la cabeza un "¿qué hubiese pasado si...?" y no descansará hasta que su ex vuelva a darle esperanzas. Sin embargo, Libra ignora que sus ex parejas ya han pasado la página y sólo quedará en ridículo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El temido Capricornio descargará sus frustraciones en su ex pareja, a quien buscará solo para restregarle "lo que se perdió", lo que busca Capricornio es llenar un vacío emocional que puede haber dejado el abandono de un trabajo, la pérdida de dinero o peleas familiares.

Envato

¿Por qué este fenómeno predispone a volver con un ex?

Además de estar experimentando Mercurio retrógrado, la cuadratura de la Luna en Saturno indica que las personas se pueden sentir más agotadas emocionalmente, bloqueadas y con riñas en el ambiente familiar.

Para quienes están casados, esto puede suponer una infidelidad y predispone buscar a un amor del pasado, aún este haya sido tóxico. La Luna no permite que se pueda distinguir el bien del mal y lo que es conveniente para cada persona; por otro lado, para quienes estén solteros, podrán sentirse en melancolía y añorar los tiempos de antes, implicando a toda persona que haya cruzado por esa época.