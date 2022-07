¿Qué pasa si sueño con alguien que ya falleció?

Por lo general, soñar con alguna persona que ya falleció se puede interpretar como una advertencia de ella para protegerte de algo. También puede significar que extrañamos mucho a esa persona, por lo que nuestro subconsciente trata de mantener los recuerdos a través de nuestros sueños.





En algunas culturas soñar con alguien muerto, no es sinónimo de mala suerte, ya que es todo lo contrario. Puede significar que esa persona te visita en sueños para protegerte o simplemente saber que estás bien.





¿Qué significa cuando sueño con alguien fallecido?





Depende mucho la relación que teníamos con el fallecido y si ellos eran importantes en nuestra vida. Usualmente este tipo de sueños refleja sentimientos de pérdida o ausencia que marcaron nuestra vida.





La razón más habitual para soñar con alguien muerte, es que esa persona quiere protegerte, por lo que aparecen en tus sueños.





¿Qué significa cuando sueño con alguien fallecido y está vivo?





En este tipo de sueños, normalmente suele significar que esta persona quiere comunicarse contigo para advertirte algo o simplemente aconsejarte. Si soñamos que el difunto está feliz y solo habla con nosotros, por lo general se puede interpretar como que esa persona aún busca cuidarnos aunque no esté con nosotros.





También puede significar que tienen un mensaje para mejorar tu vida, aunque si la muerte fue reciente, solo será porque la otra persona nos extraña o viceversa.





¿Qué significa cuando esa persona fallecida me abraza?





Si en el sueño ves que la persona tiene algún tipo de contacto afectivo contigo, es porque buscas de alguna manera la aprobación de esa persona que ya no está. Necesitas su fortaleza y por ello, tu subconsciente trata de reflejar a través de esos sueños.





¿Qué significa cuando esa persona fallecida se aleja?





Sin embargo, si en el sueño vemos que esa persona se aleja puede interpretarse como tu deseo inconsciente que esté a tu lado porque no pudiste despedirte correctamente de él. Por este motivo no puedes descansar tranquilamente, ya que buscas algún tipo de cierre con esa persona.









¿Qué significa cuando esa persona fallecida es un familiar tuyo?





Cuando sueñas con un ser querido, mayormente los sueños buscan que te despidas de ellos ya que los extrañas mucho. Si ves a esas personas sonrientes, aunque no te hablen quiere decir que debes dejarlos ir para que descansen en paz.





Superar una muerte no es sencilla, más aún cuando es de alguno de nuestros familiares, pero con el tiempo debemos aprender a sobrellevar el dolor. Este tipo de sueño no tiene nada de malo, ya que solo lo mantienes como un recuerdo que no quieres que se vaya.