¿Qué significa soñar que estás enjaulado?

En las experiencias oníricas, los objetos que aparecen o son protagonistas en tus sueños, están cargadas de significados muy profundos, más allá de su explicación literal. Aunque en un primer momento, una jaula parece tener un significado negativo debido a ser un objeto para encerrar, su significado puede cambiar dependiendo a como se desarrolle el sueño.

A continuación, te explicamos algunos significados más comunes de soñar con estar enjaulado.

Soñar con una jaula cerrada

El significado de soñar con jaulas puede depender si esta se encontraba abierta o cerrada. Si soñaste que estabas encerrado en una jaula, significa que estás en un momento complicado de tu vida, necesitan tomar decisiones pero no sabes cómo actuar.

Otra variación del sueño, es cuando el espacio se hace cada vez más reducido, hasta que te obliga a encogerse, te quedas sin aire y sus extremidades duelen. Esto puede significar que tus problemas son muy complicados, que solo terminar con este, no terminará tu angustia. Por ejemplo, si te sientes asfixiado en tu trabajo, es posible que no te sientas valorada por tu jefe. Así que solo piensas que la solución es renunciar a tus labores. Trata de pensar bien y analizar tu situación con detenimiento, no tomes decisiones apresuradas.

Soñar con una jaula abierta

Por otro lado, si sueñas que la jaula está abierta, esto trae consigo un significado muy positivo. El momento puede reflejar que eres un alma libre, eres una persona completamente sincera y que amas socializar con otras personas.

Asimismo, estás dispuesto a aventurarte para conseguir tus propios sueños y a vivir nuevas experiencias. Sigue así, las personas deberían disfrutar su vida al 100% y no encasillarse, pues esto puede llevar a que te aburras de tu vida y al final del día, solo seas una persona infeliz. El que arriesga no gana, así que hay que seguir aprovechando las oportunidades que solo llegan una vez en la vida.