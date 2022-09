¿Qué signos del horóscopo chino son propensos a hacer engaños?

Una de las principales razones por las que una pareja discute es la mentira. Las personas que mienten a sus parejas lo hacen por diversos motivos. En esta nota conocerás cuáles son los tres signos que según expertos en temas del horóscopo chino son los que más mienten a sus parejas.

Signos que tienden a mentir más

Caballo

Son las personas nacidas en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Las personas que nacen bajo este signo suelen ser muy conservadoras y prefieren mantener su vida muy privada. La razón por la que algunas veces mienten es precisamente por eso, ya que no les gusta que su pareja se entere de las cosas que está haciendo más allá si son buenas o no. Decide por él mismo sin importar la opinión de su pareja por lo que mienten en ciertos aspectos para que la otra persona no se entere.

Dragón

Son las personas que nacieron en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. A diferencia del primer signo, su mentira es de otra manera. Ya que son personas muy propensas a la infidelidad y no suelen tomar en serio sus romances. El hecho de conocer a otra persona los inquieta mucho y no les importa los sentimientos de su pareja, pero no le dicen nada y prefieren ocultar las cosas. Eso sí, muestra lealtad con otras personas como por ejemplo sus familiares y amigos.

Mono

Son personas que nacieron en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Estas personas suelen mentir para beneficio propio y lo hacen en todos los aspectos de su vida. Ellos indican que el fin justifica los medios y si es necesario mentir para poder conseguir algo, lo harán sin ningún problema. Mientras ellos no se vean perjudicados, no les importa el resto. Si es que eres uno de ellos, lo mejor será cambiar la manera de pensar que tienes para así no dañar a los demás.