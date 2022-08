¿Qué signos del zodiaco podrían experimentar más infidelidades?

Muchas personas han experimentado en algún momento de su vida una traición y es que cuando entras a una relación, es una posibilidad y tienes que afrontarla.

Sin embargo, algunos expertos relacionados a los temas del Zodiaco aseguran que los signos pueden influir para saber si experimentaremos o no una deslealtad.

Conoce aquí cuáles son para que de ahora en adelante los tengas en cuenta.

Capricornio :

El carácter de las personas que nacen bajo este signo es muy confiado y esto los hace muy propensos a experimentarla.

Cuando entran a una relación no cuestionan constantemente lo que su enamorado o enamorada, no son celosos por lo que cualquier situación que involucre a una tercera persona no será detectada a tiempo.

Sagitario :

Son muy enamoradizos por lo que tienden a confiar en todo lo que diga su pareja. Para ellos primero está su relación y se alejan de sus amistades para pasar más tiempo en su vida sentimental.

No cuestionan ninguna acción que haga la otra persona por lo que les cuesta identificar una posible infidelidad.

Leo :

No prioriza mucho su relación y pone su atención a otros temas por lo que no le dedica tiempo suficiente a su pareja, por lo que la infidelidad es una de las consecuencias que se paga al no enfocarse en la relación.

Sin embargo, es un precio que no les molesta pagar siempre y cuando les vaya bien en el tema laboral.