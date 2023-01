¿Qué signos podrían usan las mentiras para no manchar su imagen?

Por lo general, las personas cuidan mucho su imagen y la forma en cómo piensan los demás sobre ellas. Algunos son capaces hasta de hacer cosas poco éticas con el objetivo de que su imagen no se vea perjudicada. Ahora bien, según la Astrología hay quienes lo hacen más que otras. Por esta razón, en esta nota conocerás cuáles son los signos capaces de mentir para no manchar su imagen.

Signos que mienten para no ser perjudicados

Cáncer

Estas personas por momento tienen problemas con decir la verdad. Tienen dificultades para explicar los verdaderos motivos de sus acciones. Por ejemplo, ellos se caracterizan por no saber decir no a alguien, y se inventan toda una excusa para no quedar mal.

Piscis

Son personas que no solo son capaces de mentir a los demás, sino de mentirse a sí mismo. Se creen el cuento primero ellos y luego se lo hacen saber a los demás. Es decir, te pueden contar cualquier historia o anécdota que crean que los hará quedar bien ante los demás.

Algunos expertos en el Zodiaco aseguran que son los peores cuando se trata de mentir porque lo hacen muy bien.

Tauro

Estas personas mienten porque sienten la necesidad de captar la atención de los demás. De esta manera, se podrían inventar cosas sobre su vida o anécdotas para que los demás sientan curiosidad por saber más de ellos.

El problema es que no saben cuándo parar, por lo que cuando la mentira se hace muy grande, suelen salir perjudicados. Esto provoca que a los demás les cueste brindarle su confianza.