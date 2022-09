¿Qué tan conflictivos son los signos del zodiaco en sus relaciones?

Las formas en las que una persona puede reaccionar en diferentes situaciones, pueden estar muy relacionadas con los signos del Zodiaco. De hecho, muchas personas creen que los signos de fuego son los más conflictivos en sus relaciones; sin embargo, no siempre esto es así.

A continuación, descubre cuáles son los signos más problemáticos del horóscopo:

Tauro

Los nacidos bajo el signo de Tauro son personas muy serenas, pero son muy perceptivos y observadores. Aunque son muy amables y fieles con sus compañeros y familiares, son muy tercos cuando se trata de sus propias ideas. Si intentas hacer que cambien de opinión, pueden llegar a molestarse y sacarles de sus casillas.

Aries

Aunque es un signo de fuego, no suele buscar discutir y pelear con las personas de su alrededor. Sin embargo, si son provocados ellos pueden llegar a responder, aunque siempre será con argumentos sólidos y haciendo uso de su inteligencia. Además, en algún punto de la relación pueden llegar a ser autoritarios y dominantes.

Sagitario

Por lo general, las personas de Sagitario son personas muy tranquilas y les gusta vivir su vida sin límites. Así que no buscan amarrarse a una sola persona. No obstante, sí es algo o alguien que ama, no dudará en defenderlo con ferocidad. Asimismo, le gusta que sean directos con él, pues no soporta la mentira o la hipocresía. Aunque esto puede ser contraproducente porque pueden llegar a perder el tacto y herir con sus palabras.

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de Capricornio son muy tranquilos y no les gusta entrar en discusiones, así que prefieren evitar cualquier enfrentamiento. Pero si ven que hay personas que están sobrepasando sus límites y lo provocan repetidas veces, no se detendrá hasta ganar la discusión. Pues es muy engreído, hasta podría decirse infantil cuando se molestan.