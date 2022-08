El amor es cuestión de suerte, ya que suele aparecer de manera inesperada y cuando uno no lo busca. Algunas personas pasan varios años sin pareja, porque el destino les tiene guardado algo mejor que una relación pasajera y sin futuro.

Las personas -mayormente- son positivas cuando buscan una pareja y se toman su tiempo para conocerlas. No obstante, muchas veces terminan decepcionadas, aunque no sea su culpa.

Existen algunos signos que tienen menos suerte que otros. A continuación, te dejamos los signos con peor suerte en el amor:

Aries

Este signo de fuego es uno de los más pasionales del Zodiaco. Pero, a pesar de ello, son los que peor suerte tiene en el amor. Esto debido a que no logran ser comprendidos del todo. Además, tampoco se esfuerzan con las personas que conocen. A veces sienten que pierden el tiempo o se llegan a aburrir con facilidad de alguien porque creen que no son valoradas.

Cáncer

Este signo de agua siempre está en busca de su amor verdadero, a pesar de no tener mucha suerte y que solo logren tener malas experiencias. Suelen ser personas apasionadas y tiernas cuando se sienten en confianza. Para un cáncer es muy importante construir la confianza y sentir que están con la persona adecuada. Por ello, entregan todo de sí.

Virgo

Este signo de tierra no tiene suerte en el amor. Les cuesta confiar en alguien y también en enamorarse. Ellos son muy exigentes, y cuando ven que sus parejas no cubren todas sus expectativas, simplemente se decepcionan. Llegan a ser desconfiados con cada mínima cosa y no resisten el ser traicionado cuando verdaderamente están enamorados de alguien.

Capricornio

Este signo de tierra tiene la mala costumbre de fijarse en la persona incorrecta. No tiene suerte en el amor, a pesar de ser muy fiel y leal, así sean engañados por sus parejas, perdonan con facilidad solo para seguir con ellos. Se dice que las personas bajo este signo -mayormente- tienen relaciones tóxicas y les cuesta muchísimo soltar a alguien por el temor de quedarse solos para siempre.

Piscis

Este signo de agua -muchas veces- es ciego y se niega a aceptar los defectos de los demás. Ellos prefieren vivir en el engaño antes de quedarse solos. Le va mal en el amor porque suelen ser personas muy sensibles que anteponen los sentimientos de otros sobre los suyos.