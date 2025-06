Ding Dong, Texas: Así nació el pueblo con uno de los nombres más extraños de EE.UU.

En el corazón de Texas, a pocos minutos al sur de Killeen, existe una diminuta comunidad cuyo nombre genera más preguntas que respuestas: Ding Dong, Texas. Ubicada en el condado de Bell, esta localidad no incorporada ha ganado notoriedad gracias a su nombre, que parece sacado de una caricatura, pero tiene raíces reales y bastante entrañables.

Según la directora de la biblioteca de Killeen, Deanna Frazee, el nombre surgió en los años 30 cuando Zulis (o Zoilus) Bell y su sobrino Bert abrieron una tienda de campo entre Killeen y Florence. Para el cartel del negocio, el pintor C.C. Hoover —ante la sugerencia del gerente de una ferretería local— dibujó dos grandes campanas y añadió la frase “Ding Dong” como una broma visual. La imagen fue tan llamativa que pronto toda la comunidad empezó a ser conocida con ese nombre.

Un nombre curioso, una comunidad real

Aunque hoy no queda rastro del cartel original —ni siquiera señales viales, ya que solían ser robadas, según el bibliotecario Walter Moczygemba— el legado de Ding Dong perdura. Moczygemba, quien vive allí desde los 90, dice que su madre incluso pintó “Ding Dong Dell” en su casa. Como dato curioso, él también es pariente lejano del artista que hizo famoso el nombre: “Es mi primo cuarto, cuatro veces removido”, bromea.

El Censo del año 2000 registró solo 22 habitantes en Ding Dong, y aunque la mayoría tiene direcciones oficiales en Killeen, el sentido de pertenencia permanece fuerte. La comunidad alberga incluso al Departamento de Bomberos Voluntarios del Suroeste de Bell County.

Humor, historia y orgullo texano

Ding Dong ha sido destacada en libros, artículos e incluso en Ripley’s Believe It Or Not, como uno de los nombres más graciosos del país. Para los viajeros curiosos, el Country Pride Market and Cafe ofrece recuerdos con la marca “Ding Dong”, celebrando la historia local que nació de una simple broma y terminó poniendo a este rincón de Texas en el mapa.