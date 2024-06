Hace unas semanas, Joyce y Stan Fox denunciaron que su negocio en Sarasota, una ciudad de Florida, Estados Unidos, había sido víctima de un grave hackeo bancario. Según comentaron los empresarios en una entrevista con News Channel 8, intentaron retirar U$D 30 mil de su cuenta, pero solo lograron retener U$D 20 mil.

Aunque el robo ocurrió en febrero de este año, la pareja informó que hasta la fecha no han recibido ninguna solución por parte de Truist Bank, la entidad bancaria implicada en el caso. "De los U$D 5 mil restantes, se destinaron a impuestos sobre las ventas y nómina que aún debemos al gobierno. Es una suma considerable", expresó indignado Stan Fox al mencionado medio.

Crédito del video: Youtube | @WFLA News Channel 8

¿Cómo se enteraron del robo?

Según Fox, Truist Bank detectó una transacción bancaria sospechosa y los contactó de inmediato. Cuando se confirmó que no era legítima, el banco procedió a congelar las cuentas. Sin embargo, la pareja elogió la respuesta inicial del banco pero se sienten estafados por la falta de una resolución.

"Retiraron el dinero sin nuestro consentimiento. No entiendo cómo pueden justificar no devolvernos el dinero solo porque no lo recuperaron. No les dijimos que pagaran a nadie", agregó Fox.

Todavía no se sabe cuál será la resolución de este caso. En caso de que te ocurra algo similar, es recomendable denunciarlo a la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), la cual buscará una solución legal.