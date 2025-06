Cuando hablamos de licencias de conducir en Estados Unidos, no todas son iguales. Además del documento básico, algunos conductores deben obtener lo que se conoce como endorsements, o endosos. Estos son autorizaciones adicionales que te permiten operar vehículos especializados o realizar actividades específicas que una licencia estándar no cubre.

Las endorsements son comunes para quienes trabajan en transporte, carga, o actividades comerciales, pero también pueden ser necesarias en casos particulares, como transportar materiales peligrosos o manejar motocicletas. Conocer qué tipos existen y cuándo las necesitas es clave para conducir de manera legal y segura.

Esto es una endorsement y cuándo es obligatoria

Una endorsement es una anotación oficial en tu licencia de conducir que indica que has recibido la capacitación y has aprobado los exámenes necesarios para realizar tareas específicas. No se trata de una licencia separada, sino de un permiso adicional dentro de la misma licencia.

Por ejemplo, para manejar una motocicleta, necesitas un endorsement tipo "M" en la mayoría de los estados. Si deseas conducir vehículos comerciales como camiones de carga pesada, autobuses escolares o vehículos con remolques dobles, necesitarás obtener endorsements específicos como "T" para remolques dobles, "P" para transporte de pasajeros, o "H" para materiales peligrosos.

Cada endorsement requiere aprobar pruebas teóricas y, en muchos casos, exámenes prácticos adicionales. Además, algunas, como las de materiales peligrosos, requieren chequeos de antecedentes criminales y de seguridad nacional.

El proceso para obtener un endorsement varía por estado, pero generalmente incluye:

Solicitar el examen en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Aprobar pruebas teóricas especializadas.

Completar exámenes prácticos si corresponde.

Pagar tarifas adicionales por cada endorsement solicitado.

No tener la endorsement adecuada mientras se conduce un vehículo que la requiere puede resultar en multas, suspensión de la licencia y problemas legales serios.