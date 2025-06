En Estados Unidos, las licencias de conducir se clasifican por letras, y cada una autoriza al titular a manejar ciertos tipos de vehículos. La licencia clase D es la más común para conductores particulares y es emitida por la mayoría de los estados para uso personal, no comercial. Sin embargo, muchas personas desconocen sus límites y requisitos.

Esta licencia permite manejar vehículos de pasajeros que no superen cierto peso (normalmente hasta 26,000 libras) y que no transporten más de 15 personas. También puede incluir automóviles personales, SUVs, camionetas ligeras y algunos vehículos de alquiler, pero no permite conducir camiones grandes, autobuses o vehículos comerciales.

Lo que necesitas para obtener una licencia clase D

Cumplir con la edad mínima: Generalmente se requiere tener al menos 16 o 18 años, dependiendo del estado. Algunos estados otorgan permisos provisionales con restricciones para menores. Pasar un examen teórico y práctico: Debes demostrar conocimiento de las reglas de tránsito y habilidades básicas de manejo. Presentar documentos válidos: Esto incluye prueba de identidad, residencia legal en EE.UU., y en muchos estados, un número de Seguro Social o ITIN (aunque algunos aceptan licencias para inmigrantes sin estatus legal). Pagar las tarifas correspondientes: Los costos varían según el estado, pero suelen incluir el examen, la emisión de la licencia y en algunos casos, una verificación médica o visual.

Esro es lo que no puedes hacer con una licencia clase D

No puedes conducir camiones de carga pesada.

No puedes manejar autobuses escolares ni vehículos comerciales.

No puedes trabajar como chofer profesional sin una licencia comercial (CDL).

Si planeas trabajar en transporte o logística, necesitarás una licencia de clase A, B o C, que requieren entrenamiento adicional y exámenes más complejos.