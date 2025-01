Durante diciembre de 2024, la lotería de Hoosier había estado publicitando que un boleto ganador de Powerball de U$D 1 millón no reclamado, comprado en junio, vencería el jueves 26 de diciembre. No obstante, cinco horas antes de la fecha límite de vencimiento, una pareja de Kendallville llegó a la sucursal de la lotería con el objetivo de obtener el gran premio.

La pareja, que pidió privacidad, encontró el boleto ganador entre los asientos de su automóvil. Al reclamar el premio de un millón de dólares, la pareja simplemente dijo: "Fue un día emotivo e intenso para los dos". Los ganadores contaron que no recordaban donde dejaron el billete de lotería y que al ver los número ganadores buscaron en toda su casa.

Caso mediático

La noticia sobre el boleto no cobrado fue famosa durante semanas, los medios de comunicación y los carteles en la gasolinera local sobre el boleto de Powerball no reclamado fueron parte del día a día. En un inicio la búsqueda no tuvo éxito y la pareja lamentó que no podrían reclamar el monto.

Justo antes de Navidad, la pareja volvió a enterarse de que el billete no había sido reclamado y estaba a punto de caducar. Decidieron buscar de nuevo, al despertarse temprano a la mañana de Navidad, la pareja revisó su vehículo, incluso entre los asientos, en ese momento se dieron cuenta de que tenían en la mano un billete ganador de Powerball de un millón de dólares.

Al respecto, representantes de la lotería alientan a los titulares a asegurarse de que su boleto esté en un lugar seguro, considerar reunirse con un asesor financiero y comunicarse con el servicio de atención al cliente al 1-800-955-6886 para obtener instrucciones específicas sobre el reclamo.





