Las monedas antiguas pueden llegar a valer miles de dólares en Estados Unidos, debido a su estado de conservación y significado histórico. Una de las más codiciadas en el mercado numismático es el centavo de 1977, el cual puede llegar a tener valores jamas pensados en casas de subastas.

Una de estas piezas en especial puede valer hasta U$D 7 000, pues tiene características únicas que la hacen una de las más buscadas por los amantes de las monedas por su alto costo.

Así luce la moneda de un centavo que vale hasta U$D 7 000

La moneda de un centavo de 1977 presenta en su anverso la imagen del presidente Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, acompañada de las inscripciones LIBERTY, IN GOD WE TRUST y el año 1977. En el reverso, se muestra se pueden leer las palabras UNITED STATES OF AMERICA, E PLURIBUS UNUM y ONE CENT.

Para identificar un ejemplar de la moneda de 1 centavo de 1977 que podría valer U$D 7 000, se debe verificar que tenga la marca de ceca “D”, lo cual indica que fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver. En esta sede se produjeron más de cuatro millones de ejemplares.

Aunque el centavo Lincoln de 1977-D es muy común, su escasez en calificaciones altas explica su elevado valor en el mercado. Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), este es el posible valor que podrías obtener por un centavo de 1977-D dependiendo de su calificación:

Moneda de un centavo de 1977-D (MS-66): hasta U$D 60.

Moneda de un centavo de 1977-D (MS-67): hasta U$D 225.

Moneda de un centavo de 1977-D (MS-68): hasta U$D 7 000.

Créditos: YouTube |@CoinHunterTx