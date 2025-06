Buc-ee 's es una cadena de tiendas en Estados Unidos especializada en el servicio de carreteras. Sus establecimientos son tiendas de conveniencia, y, además de ofrecer una serie de productos para saciar el hambre y la sed de los viajeros, también brinda gasolina y carga para vehículos eléctricos.

La cadena es muy popular por una serie de características, que la distinguen de otras gasolineras también famosas. Principalmente, se diferencia por el tamaño de sus tiendas (bastante más amplias que el común de tiendas de conveniencia) y por la limpieza de sus baños.

No obstante, un dato que pocos conocen, pero del cual pueden darse cuenta al visitar una de sus sucursales, es que entre su variada gama de productos, hay un tipo de bebida totalmente ausente de sus estantes: aquellas de la marca Pepsi. No hallar productos de esta compañía en sus tiendas no es una mera casualidad, sino que responde a una causa que afecta a (casi) todas las sedes de esta cadena en el país.

Buc-ee’s no ofrece productos de Pepsi

El motivo por el cual los clientes de Buc-ee’s jamás encuentran una Pepsi o una Mountain Dew (también de la misma compañía) en los estantes de sus tiendas es la siguiente: la gasolinera tiene un contrato con Coca Cola, la bebida más popular de Estados Unidos, que le prohíbe vender productos de la competencia.

Es por ello que las tiendas de Buc-ee 's sólo ofrecen las ”Coke” (como se conoce a las bebidas de Coca Cola) pero no alguna de las variedades o sabores de la otra marca. Mientras esta medida es común de desplegarse en cadenas de comida rápida, como Taco Bell, McDonald 's, Burger King y KFC, no es muy usual en las tiendas de conveniencia. No obstante, Buc-ee 's, de origen texano, mantiene este contrato con Coca Cola desde 1997.

Buc-ee’s de Colorado es la excepción a la regla

Pese a que dicho contrato afecta a la mayoría de las sucursales de Buc-ee 's, no es una regla para el 100% de sus sedes. Existe una sola tienda de la cadena que sí ofrece las bebidas de Pepsi. Se trata del Buc-ee 's ubicado en Colorado, a las afueras de Johnstown. Este establecimiento no solo ofrece productos de Pepsi, sino que su estrategia de marketing es totalmente opuesta a las otras sedes: se vende Pepsi y no Coca Cola.

Pese a las especulaciones acerca del motivo de esta política totalmente opuesta en la tienda de Colorado, no se conoce respuesta confirmada alguna. The Takeout, el portal web especializado en gastronomía, baraja varias posibilidades, como que dicha sucursal puede estar sirviendo de sondeo y estudio de mercado de las preferencias de los consumidores, o que Buc-ee ‘s puede estar intentando rescindir su contrato con Coca Cola. Otra razón podría ser que la cadena ha ganado más poder de negociación con las marcas a medida que se ha ido extendiendo en el mercado.

Sea cual sea la causa, lo cierto es que ello no ha impedido que Buc-ee 's continúe su crecimiento a lo largo y ancho del país. Ahora cuenta con sucursales en 9 estados y está buscando expandirse hacia el norte.