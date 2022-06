Su cita para el tratamiento fue otorgado cinco meses después de su diagnóstico de cáncer. | Fuente: RPP Noticias

Una madre soltera de 33 años ha solicitado ayuda para poder continuar con su tratamiento por cáncer de cuello uterino del cual fue diagnosticada en marzo.

En conversaciones con RPP Noticias, la señora Rosario del Pilar Sánchez Ramírez, señala que, tras la detección de la enfermedad, le aseguraron que recién tendría tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) en agosto debido a la “la gran cantidad de pacientes”.

Según comenta, desde hace más de un año padece fuertes sangrados y dolores parecidos al de una menstruación.

“Mi situación en realidad ahora es trágica. Mi vida depende de este tratamiento de radioterapia porque estas hemorragias vaginales solo van a calmarme con las radioterapias dichas por los mismos oncólogos del INEN, pero desgraciadamente estarían programada para agosto todavía y yo no sé si mi hemoglobina o el cuerpo me va a durar”, asegura la mujer. “Tanta es la pérdida que me llego a desmayar”.

Pide apoyo en el INEN

Ella acudió a la posta cercana de su domicilio, donde le indicaron que aparentemente tenía cáncer. A partir de allí la derivaron al Hospital Loayza, en donde le confirmaron el diagnóstico y es desde marzo del 2022 recien que la trasladaron hacia el INEN, en donde le volvieron a hacer todos los exámenes correspondientes.

La señora Rosario vive en una situación precaria. Ella tiene a dos menores, dos hijos, uno de 2 años y una niña de seis que dependen de ella.

“Me dijo (el médico) que yo necesito recibir 25 radioterapias diarias. 5 radioterapias a la semana que descansaría sábado y domingo por 5 semanas, pero todo esto recien saldría para agosto, si es que todos mis exámenes salen bien, porque me indicó que tengo que tener minimo 9 de hemoglobina para poder recibir este estos tratamientos”, refiere.

Según le indicaron en el INEN, no se puede realizar ninguna transfusión de sangre para mejorar su hemoglobina a menos que baje de 7 puntos. Al día, asegura desmayarse hasta 10 veces.

Asimismo, necesita antes realizarse un examen de creatinina y resonancias, los cuales están fechadas aún para julio.

Para cualquier contacto con con la señora Rosario del Pilar Sánchez Ramírez, se pueden comunicar al 933321700.

