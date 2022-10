El Agustino: madre de tres hijos es reportada desaparecida tras salir de su casa

Magali Martínez Cárdenas posee tres hijos y vive con su pareja en Asentamiento Humano Ancieta Alta | Fuente: RPP

Un nuevo caso de desaparición se reportó este miércoles 19 de octubre a través del Rotafono. La señora Yoselin Martínez Cárdenas dio a conocer que su hermana Mary Magali Martínez Cárdenas se encuentra perdida desde horas de la noche del último sábado y aún no tiene ninguna información sobre su paradero.

La mujer señaló que su hermana Magali, de 30 años, salió de su casa ubicada en el Asentamiento Humano Ancieta Alta Mz O Lote 13 Ñ, en el distrito limeño de El Agustino, este último sábado sin avisar a nadie ni dejar alguna nota o información.

La familia hizo la denuncia policial lo más rápido posible en la comisaría más cercana | Fuente: RPP

¿Cómo fue su desaparición?

Yoselin Martínez manifestó que su cuñado le dijo que aquel día dejo a Magali durmiendo y salió a pasear. Sin embargo, cuando regresó ella no se encontraba y su celular estaba en su cama. Asimismo, indicó que los dos pensaron que regresaría en las próximas horas, pero la joven madre no volvió a su hogar.



Al no tener información de su familiar, ambos acudieron a la comisaría más cercana y sentaron la denuncia respectiva por desaparición. En el parte policial, indican que aquel día ella vestía un polo negro, y un pantalón buzo y unas zapatillas del mismo color.

Declaraciones de su hermana

Yoselin dio detalles de que fue lo que pasó ese día, el de la desaparición de su hermana Magali. "El sábado a las 10.00 de la noche llegué a la casa de mi abuela, donde vivimos todos y mi cuñado me dijo que mi hermana no está, que ha salido”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que Mary suele salir a divertirse, pero hasta una hora prudente y siempre regresa para cuidar de sus seres queridos; tiene tres hijos, uno de doce años, otro de diez y otro de seis. Sin embargo, esta vez no regresó y, por eso, hicieron la denuncia cuanto antes.

“No se sabe nada, ella ha salido sin rumbo, no le ha dicho nada a su hija y su celular lo dejó acá, en la casa. No sabemos nada, estamos desesperados porque ella nunca se queda en la calle así tantos días y tampoco deja a sus hijos ella sola. No aparece", señaló.

Para cualquier tipo de información se pueden comunicar a este número telefónico: 974187358.