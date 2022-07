La hija de 5 meses de Betsy García López requiere una intervención quirúrgica de inmediato.

Betsy García López utilizó el Rotafono para hacer una denuncia. La señora manifestó que su hija de 5 meses necesita de manera urgente un transplante de hígado e hizo un llamado a las autoridades de salud para que el proceso burocrático pase a un segundo plano y así, salvar la vida de su pequeña.

García López señaló que el único centro médico que puede atender a su bebé es el Hospital Edgardo Rebagliati. Por eso, utilizó el seguro que posee su esposo, el del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol); sin embargo, le indicaron que este no tiene un convenio con EsSalud.

Del mismo modo, Betsy añadió que su pequeña Bellany Esteff Calero Garcia se encuentra en estado grave y que urge que la operen, ya que su hígado ha aumentado siete centímetros y está empujando a otros órganos como los pulmones, y su estómago está muy grande.

Betsy vino de Piura a Lima

Cabe mencionar que la madre y su pareja llegaron a la capital limeña desde Piura para que atiendan a su hija. Su seguro médico de la PNP los derivaron a la Clínica Providencia, en San Miguel y ahí le dijeron que Bellany necesitaba un transplante urgente al carecer de vías bialiares y el único lugar dónde la pueden tratar es el Rebagliati de Essalud.

Sin embargo, al no haber convenio entre ambos organismos, nuevamente los mandaron a otro lugar, al Hospital del Niño, pero aquí envían al paciente al extranjero en casos como el de la bebé y todo el trámite demoraría entre 3 meses.

Otra opción era que renuncie al Saludpol y que se afilie a EsSalud, pero el proceso demoraría casi el mismo tiempo.

"Mi hija se moría en el Hospital de Alta Complejidad en Piura, que es el Hospital Cayetano. No me quisieron atender a pesar de que mi bebé estaba deshidratada, vomitando, con diarrea, con 5.4 de hemoglobina y con sangrado cerebral. Son 42 ampollas que necesitan para un tratamiento de 21 días. Nosotros no contamos con ese dinero. La aseguradora lo va a conseguir de aquí a tres meses. Necesitamos que el tema burocrático quede aparte y a mi hija le salven la vida", relató la madre de Bellany.

Por dicha razón, Betsy García López acudió al Rotafono para exhortar a que EsSalud actúe de inmediato y que su hija reciba la intervención quirúrgica que le urge.