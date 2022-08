Familia pide ayuda para encontrar a adolescente de 17 años desaparecida en Lurín

Jessica Noelia Durand Zapata fue vista por última vez el pasado 3 de agosto. | Fuente: Rotafono

La familia de Jessica Noelia Durand Zapata (17) hizo un pedido de ayuda para encontrar a la adolescente, que está desaparecida desde el pasado 3 de agosto, en el distrito limeño de Lurín.

A través del Rotafono, su madre contó que aquel día la menor salió de casa para sacar unas copias, pero nunca regresó.

La familia ha comenzado una intensa búsqueda por el barrio, preguntando entre amigos; pero no ha habido suerte.

Denuncia policial

Los parientes ya han interpuesto la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional, pero los días pasan y no hay noticias sobre el paradero de la adolescente.

“Me dicen que no hay novedad, no hay novedad, pero yo quiero una solución. Quiero que aparezca mi hija. No sé nada, dónde está, con quién está. No sé si está pasando necesidades, frío. Quiero que me ayuden, que me apoyen”, manifestó.

El día de su desaparición, Jessica Noelia Durand Zapata vestía pantalón azul, polo de color verde y llevaba zapatillas negras.

Quienes tengan información que ayude a encontrar a la joven, pueden comunicarse al teléfono 923982933.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: