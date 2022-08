Madre pide ayuda para comprar concentrador de oxígeno que requiere su hija con insuficiencia respiratoria

El estado de salud de Groselyn (19) se complica porque la máquina de oxígeno, que actualmente usa la joven, presenta fallas técnicas. | Fuente: Andina/ Referencial

Groselyn (19) no puede respirar adecuadamente debido a la insuficiencia respiratoria que padece. Desde hace diez años, su vida depende exclusivamente de un concentrador de oxígeno, donado en 2005, que en la actualidad ya presenta fallas técnicas. Su madre, Elvira Villavicencio, pide ayuda para poder adquirir un nuevo equipo y así garantizar la calidad de vida de su hija.

A través del Rotafono, Elvira contó que el estado de salud de su hija cada vez empeora y que, además de la insuficiencia respiratoria, Groselyn no puede caminar y siempre requiere de asistencia para poder acudir a sus citas en el hospital María Auxiliadora, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

“Estoy pidiendo una máquina para mi hija y así tener dos máquinas porque la máquina que tenemos ya no está abasteciendo de oxígeno. Por favor, si alguien nos está viendo o escuchando que nos apoyen con la maquina”, indicó.

“Veo a mi hija cada vez más necesitada de oxígeno y eso me preocupa bastante”, agregó.

No la atienden adecuadamente

Elvira detalló a RPP Noticias que, a pesar de que su hija lleva el tratamiento en el hospital María Auxiliadora, el nosocomio no ha podido brindarle un diagnóstico actualizado y, además, se tarda en programar las citas médicas en un contexto en que la salud de la joven se está complicando.

Por eso, la madre de familia también pidió la colaboración de alguna clínica privada para que la joven pueda ser sometida a exámenes médicos y así se pueda determinar en qué condición se encuentra.

“Ella no está internada, ella está en mi casa con su máquina (concentradora) de oxígeno desde hace diez años venimos luchando con mi hija por su salud. Quisiera que una persona de clínica me pueda apoyar con el tema de salud. [En el] María Auxiliadora no la atienden adecuadamente. Están alargando mucho tiempo las citas”, clamó.

La familia de Groselyn es de escasos recursos y no cuenta con los recursos económicos para comprar la máquina, cuyo precio bordearía los 7 000 soles. Si usted desea apoyar a la joven, se puede comunicar al número 932 624 126.