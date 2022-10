Rotafono | Fuente: RPP

Los familiares de Juan Alfonso Linares Linares (85), reportaron, a través del Rotafono de RPP, su desaparición desde el lunes 24 de octubre luego de salir de su vivienda en el distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, región Lima.

Miriam Linares, sobrina del adulto mayor, indicó que el hombre salió de su vivienda aproximadamente entre las 5:00 a.m y 6:00 a.m. Además, precisó que su tío sufre de hipertensión y que salió de casa sin sus pastillas.

"Es la primera vez que él desaparece, los problemas que él tiene son hipertensión y arritmia cardíaca. No ha tenido ningún problema de ubicación o algo por el estilo", señaló.

Tenía intención de visitar Lima

La mujer considera la posibilidad que su tío Juan Alfonso Linares Linares se encuentre en Lima porque días atrás expresó su deseo de visitar la capital.



"Incluso un día antes le dijo a mi prima que quería venir a Lima, pero mi prima le dijo 'ya te vamos a traer papá' porque su familia vive acá y él vive en el campo. Pero el día domingo mi prima le pregunta: '¿papá vas a querer ir a Lima?' y él respondió: 'Ya no hija, mejor me quedo en casa'. Al no ubicarlo nosotros pensamos que había venido a Lima a la casa de mi tía, pero no fue así. Hemos ido a los parederos, pero nadie nos da razón", indicó.

El día que desapareción Juan Alfonso Linares Linares llevaba un pantalón oscuro, zapatos tipo botines, un polo manga larga y una casaca marrón.

