“No podemos seguir viviendo así”: vecinos del Callao denuncian que pasaje se ha convertido en basural [VIDEO]

Vecinos del pasaje Barboza, en la urbanización Centenario, en el Callao, denunciaron que la vía pública se ha convertido en un basural, con toneladas de desperdicios y desmonte acumuladas desde hace dos meses.

A través del Rotafono, aseguraron que los camiones de limpieza no se llevan la basura, pese a su insistencia. La acumulación de basura ha atraído insectos y roedores, que en muchos casos invaden sus viviendas.

“Lo que nosotros exigimos es que manden una pala y recojan esta basura. Tenemos que estar lidiando, viviendo prácticamente con las ratas. Hay basura, tiran desmonte y no lo recogen. Ya tenemos casi dos meses con esto”, señaló una vecina.

“Le reclamamos al camión de la basura y dice que no hay pala, que no hay solución. Esto el alcalde lo tiene que mandar a recoger. Es un foro infeccioso. En el día, hay las moscas; y en la noche, las ratas. No podemos seguir viviendo así”, añadió.

Los vecinos denunciaron que personas irresponsables dejan la basura en el citado pasaje, aumentando la cantidad de desperdicios acumulados en la vía pública.

Muchos recicladores llegan y abren las bolsas, esparciendo los desperdicios por toda la calle.

Los residentes exigieron a las autoridades del Callao tomar cartas en el asunto, ya que temen que la situación escale y lleguen las enfermedades.

