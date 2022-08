Hospital Rebagliati ha aplazado durante un año operación urgente a anciana por falta de insumos, denuncian familiares

Médicos de Hospital Rebagliati alegan que la operación no tiene fecha definida por "falta de insumos" | Fuente: Andina / referencial

Los familiares de Isabel Chavarría Rojas de 72 años denunciaron al Rotafono de RPP Noticias que el Hospital Edgardo Rebagliati lleva aplazando durante un año una operación urgente por cataratas y degeneración de mácula que ella necesita.

Según afirmaron, el citado nosocomio alega que no se ha podido realizar la intervención quirúrgica "por falta de insumos", pese a que el ministro de Salud, Jorge López, negó ayer jueves que haya desabastecimiento de estos productos en los hospitales nacionales.

Operación sin fecha

Los familiares de Isabel Chavarría denunciaron que la última fecha que el hospital programó para la intervención fue el pasado 3 de agosto, pero ésta no se realizó. Esta situación, según dijeron, se repite desde hace un año.

“Mi tía viene hace un año tramitando su operación a la vista y cuando finalmente la programan para operarla el 3 de agosto, nos dicen que no hay insumos y que no hay fecha para operarla. Ella es mayor de 72 años, tiene problemas para desplazarse y no sé hasta cuándo vamos a esperar”, refirió un sobrino de la paciente.

Ha pasado casi un mes desde aquella última suspensión de la intervención quirúrgica y, hasta la fecha, no se ha vuelto a programar.

Ante esta situación, Isabel Chavarría pidió el apoyo de las autoridades del sector salud para restablecer su vista y, así, poder movilizarse nuevamente.

Negó desabastecimiento

Casos como éstos no son excepcionales en el Rotafono, pese a que el ministro de Salud negó a RPP que haya desabastecimiento de medicamentos e implementos médicos en los hospitales.

“Según la información que tenemos de Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), actualmente no nos encontramos desabastecidos de ningún medicamento. Tenemos capacidad todavía para tres meses en lo que son productos oncológicos”, manifestó.

“Me llama muchos la atención lo que nos dice. Estamos tomando conocimiento y vamos a tomar las medidas necesarias evaluando y haciendo una visita a dichos hospitales, viendo las deficiencias de medicamentos que usted nos está reportando”, añadió.

A través de RPP Noticias, pacientes de diversos hospitales, como el María Auxiliadora, Dos de Mayo, entre otros, denunciaron desabastecimiento de medicamentos y hasta de implementos médicos, que ellos mismos deben comprar en farmacias o boticas particulares.







