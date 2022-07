Ciclistas y personas en escúter arriesgan su vida ingresando a la Vía Expresa Javier Prado [VIDEO]

Este video fue enviado al Rotafono. | Fuente: Rotafono

Ciclistas, mototaxistas y hasta personas en escúter arriesgan su vida ingresando a la Vía Expresa Javier Prado, pese a que vehículos menores están prohibidos en esta autopista de alta velocidad.

A través del Rotafono, conductores denunciaron que estas personas circulan irresponsablemente por la Vía Expresa Javier Prado, incluso sorteando automóviles, lo cual puede ocasionar un accidente.

“He visto un señor mayor, un adulto, manejando bicicleta entre la avenida San Luis y la avenida Aviación. Incluso, se metió un poco en el medio como para querer pasar al otro carril”, contó una conductora.

“Es indignante ver cómo hay personas que son tan irresponsables con su propia vida y la vida de las personas que están cerca. Luego nos quejamos de que los que manejan son los irresponsables”, añadió.

Arriesgan su vida

Otro conductor denunció que un joven a bordo de un escúter eléctrico ingresó a la Vía Expresa Javier Prado y temerariamente comenzó a sortear vehículos a gran velocidad. El hombre grabó al irresponsable joven y compartió el video a través del Rotafono.

Esta denuncia se suma a la realizada por otro conductor, quien vio cómo un mototaxi ingresó a la vía rápida en plena hora punta.

La conductora de RPP Noticias Mabel Huertas corroboró estas denuncias y compartió una experiencia vivida hace unos días en la citada vía.

“Vi una moto en la que había una pareja, el hombre manejaba y la mujer iba atrás. Y cuando me acerco para llamarles la atención, me di cuenta de que, en medio del hombre y la mujer, había un bebé. Entonces, dije ‘Mejor no digo nada porque lo puedo distraer y puedo generar un accidente’”, comentó.

“Me tomé la molestia de ver si es que en algunas entradas (a la Vía Expresa) había advertencias de que estaban prohibidas las motos. Y sí hay. No es falta de información. Hay advertencias, hay carteles, pero hay mucha gente que no valora mucho su vida y no piensa que ahí puede ocurrir accidentes graves”, añadió.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: