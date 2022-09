15 Jugadoras de la Selección de Española renunciaron por correo electrónico

Problemas en la selección española de fútbol. Quince jugadoras renunciaron a jugar por su país, ya que argumentan que no se encuentran en la mejor situación emocional tras enterarse de la continuidad de su técnico.

Lo peculiar de esta noticia es que las deportistas se prescindieron de sus contratos vía correo electrónico.

“Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectado de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud. Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”, señalaba la misiva.

Lista de jugadores que han renunciado

Ainhoa Moraza, defensa del Atlético

Patri Guijarro, centrocampista del FC Barcelona

Leila Ouahabi, defensa del Manchester City

Lucía García, delantera del Manchester United

Mapi León, defensa del FC Barcelona

Ona Batlle, defensa del Manchester United

Laia Aleixandri, defensa del Manchester City

Claudia Pina, delantera del FC Barcelona.

Aitana Bonmatí, centrocampista del FC Barcelona

Andrea Pereira, defensa del América mexicano

Mariona Caldentey, delantera del FC Barcelona

Sandra Paños, portera del FC Barcelona

Lola Gallardo, portera del Atlético de Madrid

Nerea Eizaguirre, centrocampista de la Real Sociedad

Amaiur Sarriegi, delantera de la Real Sociedad

La Federación Española se pronunció



Por su parte la Federación de Fútbol del mencionado país se pronunció a través de un comunicado en donde rechazan tajantemente su actitud.

Según algunos rumores, se dice que llamaría a jugadores juveniles para cubrir sus espacios.

"La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas", recalcaba el documento.