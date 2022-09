5 curiosidades que nos deja la UEFA Youth Champions League

La UEFA Youth Champions League es el torneo juvenil que agrupa a 32 clubes de Europa de la sub-19.

La liga fue creada en el 2013 con la finalidad de dar mayor visibilidad a las jóvenes promesas del fútbol. Sin embargo, al ser equipos de gran envergadura que se rodean con estrellas de fútbol suelen ocurrir en los pasillos grandes anécdotas y nunca dejan de salir nuevos datos y curiosidades.

De jugadores a entrenadores

Muchos de los futbolistas que se retiraron no quisieron desligarse del fútbol y han encontrado una nueva oportunidad en la UEFA Youth League para impartir los conocimientos de sus buenas épocas a las nuevas generaciones.

Por ejemplo, el ex campeón de España Fernando 'El Niño' Torres es al actual entrenador del Atlético de Madrid de esa liga. De igual forma Martín Demichelis con el Bayern Múnich, Álvaro Arbeloa con Real Madrid, entre otros.

Latinos presentes

El torneo juvenil también tiene la presencia de promesas del fútbol de Sudamérica y América. Está el argentino Valentín Carboni (Inter de Milán), el ecuatoriano Joel Ordóñez (Brujas de Bélgica) y el estadounidense Grayson Dettoni (Bayern Múnich).

Apellidos conocidos

No son familia, pero llevan el mismo nombre. Hay algunos que casos que los jugadores juveniles tienen el apellido de alguna estrella de fútbol, pero no son familia. Por ejemplo: Arijon Ibrahimovic que Bayern Múnich no es familiar de Zlatan pero su nombre definitivamente da qué hablar.





Hijos de exjugadores

Algunos hijos de grandes estrellas del fútbol heredaron el don para tocar el balón. Por ejemplo, Julen Guerrero, ex del Athletic Club, tiene un hijo llamado Julen Jon Guerrero quien juega en el Real Madrid. De igual manera el hijo de Dejan Stankovic, Aleksandar Stankovic, hace lo mismo en el Inter. Mientras que Lapo Nava sigue el legado de su padre, Stefano Nava y está en el Milán.

Los hermanos pequeños

Así como algunos jugadores de la UEFA Youth League son hijos de exfutbolistas, hay otros que son hermanos de actuales futbolistas. Por ejemplo: Ethan Mbappé que también milita por el PSG es hermano de Kylian Mbappé . Asimismo, está Hugo Félix que juega en el Benfica. Este jovencito es hermano de Joao Félix, el delantero del Atlético de Madrid. También está el hermano de Noah Okafor (Salzburg), Isaiah que pertenece al Bayer Leverkusen.