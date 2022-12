'Abuela la la la', la fanática de Messi que no ve los partidos: “Yo no soy abuela, solo soy vieja”

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que una señora de 76 años del barrio de Villa Luro de Argentina celebra junto a un grupo de jóvenes la pasada victoria del cuadro albiceleste frente a Polonia en el Mundial Qatar 2022.

Y, desde ese momento, la mujer fue bautizada como “Abuela, la la la la la”, pero a raíz de la polémica que ha generado el mencionado clip decidió salir en los medios de comunicación a fin de comentar el origen de su popular nombre.

“En el segundo partido, porque en el primero perdimos, cuando hicimos el primer gol salgo a la puerta de mi casa con la bandera y la reunión fue en la esquina de mi casa. Después me crucé, volví a mi casa, cuando salgo el partido estaba ganado, volví de nuevo a la esquina y desde ahí me empezaron a decir abuela”, afirmó al medio el clarín.

Pero no solo eso, la señora también desmintió los rumores que giraron en torno a su edad y afirmó que no es abuela sino solo una persona de edad avanzada.

“No, no soy abuela, claro por el color de pelo, aparte por la edad, pero no a mi no me molesta pues lo que más me gustó es que ellos festejaban.

Cabe recalcar, que la popular adulta mayor se ha convertido en la sensación del momento en el país gaucho e incluso los hinchas del equipo dirigido por Lionel Scaloni se reúnen a las afueras de su domicilio con el fin de seguir alentando a la albiceleste.

