¿Aitana presidenta en la Queens League? Esto es lo que dijo la cantante

¡Al fin respondió! La Kings League InfoJobs cerró su primer split con la Final Four en el Spotify Camp Nou. El Barrio, equipo de Adri Contreras, se consagró campeón de la competencia de Gerard Piqué. Tras el enorme éxito del evento, la artista española Aitana se animó a responder el pedido de Adri para ser mandataria de su equipo en la Queens League.

Aitana no sabía nada

En medio de una de sus transmisiones en vivo en la plataforma de TikTok, Aitana fue consultada sobre su fallida participación en la Queens League. Para sorpresa de muchos, la cantante catalana reveló que no estaba enterada de la convocatoria de Adri Contreras debido a que ha estado alejada de las redes sociales.

“Lo de la Queens League. Me tienen que contar bien eso, porque yo he estado bastante ausente de redes sociales, y de repente mi primo Javi me escribió ‘Aitana, ¿has visto lo de la Queens League?’. Y yo: ‘¿Qué?’. Claro, es que yo no sé. Le pregunté a Ibai también, le escribí ‘¿Me puedes explicar esto?’. A ver si me explican mejor eso, puede ser divertido”, mencionó la compositora española en uno de sus directos.

De acuerdo con sus declaraciones, Aitana no habría descartado ejercer el cargo de presidenta de El Barrio en la Queens League 2023. De esta manera, se cumpliría el pedido de Adri Contreras realizado hace semanas en la presentación de la competencia de fútbol 7 femenina.

“Aitana... Bueno, soy Adri Contreras, presidente de El Barrio. Buscamos presidenta. Solo había hablado con una persona: contigo, pero claro, como no me sigues en Instagram, no has leído el mensaje. Me haría mucha ilusión que fueras presidenta de El Barrio. Solo tengo ojitos para ti. Solo hay una opción: tú. Si no, haré yo de presidente de la Queens League, así que... nada”, dijo Adri en la presentación de la Queens League.





El Barrio campeón

La valla de El Barrio Femenino estará altísima, ya que su equipo masculino se consagró campeón del primer Split de la Kings League InfoJobs. Los ‘azulejos’ derrotaron por 3-0 a Aniquiladores FC en la gran final de la competencia. Cabe recordar que en el camino de esta Final Four, quedaron Saiyans de TheGrefg y Troncos FC de Perxitaa. Asimismo, se espera que en las próximas semanas se den más detalles de la competencia femenina, y el inicio del segundo Split, con la posible participación de Neymar.