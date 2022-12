Alexis Mac Allister fue nombrado ciudadano ilustre de Santa Rosa

Luego de que Argentina saliera campeón del Mundial Qatar 2022 y la selección retorne a su país para festejar con su gente, los reconocimientos a los integrantes del equipo no tardaron en empezar. El turno fue del jugador Alexis Mac Allister en su ciudad natal de Santa Rosa.

Alexis Mac Allister tuvo distinción en Santa Rosa

En las últimas horas, el jugador del Brighton fue declarado como Ciudadano Ilustre de la capital pampeana, Santa Rosa. Así lo informó el concejo Deliberante local cuyas autoridades votaron de forma unánime la aprobación para esta distinción.

El encargado de dar esta noticia fue el concejal de la localidad, Mariano Rodríguez Vega, mediante un comunicado en sus redes sociales. Este indicó lo siguiente: "Hoy declaramos a Alexis Mac Allister como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Santa Rosa por su destacada y fundamental participación en el seleccionado argentino que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022".

Después de esta noticia, varios medios se comunicaron con los familiares del jugador, quienes informaron que quiere ir por lo menos un día a Santa Rosa. "Tiene partido el 31 de diciembre, pero los dirigentes del Brighton le dieron permiso para quedarse en Argentina. Igual se iría en los primeros días de la próxima semana", aseguró la señora Silvana, mamá del jugador.

La mamá de Mac Allister contó una anécdota

Asimismo, la señora contó una anécdota de su hijo antes de iniciar la celebración con el equipo. "Me mandó un mensaje y me dijo 'Ma, no sé si llego a cenar...'. Y sí, viendo ese mundo de gente, no sé a qué hora va a llegar y cómo va a llegar. Acá un amigo pampeano trajo un chivito y lo vamos a hacer esta noche", explicó doña Silvana.

Por ahora, Alexis está tranquilo con su familia, pero en los próximos días lo más probable es que se dé un salto para Santa Rosa y pueda recibir dicha distinción.