América vs. Cruz Azul EN VIVO por la Copa por México: a qué hora empieza y por dónde verlo

El fútbol continúa en México y los equipos se siguen preparando para el Torneo Clausura 2023. Por una nueva fecha de la Copa Sky, América visitará al Cruz Azul este martes 27 de diciembre a las 8:00 de la noche, horario peruano.

Previa del partido

Se juega la última fecha de la Copa Sky y ambos equipos se disputarán el liderato del Grupo B, ya que son solo los únicos equipos que les falta completar sus partidos. De ganar cualquiera de los dos, pasaría en la tabla a Pumas que se quedó con cinco unidades.

El América tuvo un torneo bastante irregular en donde ganó, empató y perdió. Por esta razón suma solo 4 puntos, pero gracias a los resultados de los demás equipos, todavía se mantiene con vida. De ganar sumaría siete puntos y sería líder.

Por otro lado, Cruz Azul suma un punto más que su rival. En la primera fecha empató sin goles contra el Necaxa y en la segunda fecha supo lo que era ganar tras el 2 a 1 ante Pumas. Finalmente, empató de nuevo contra el Toluca. Así suma cinco puntos por lo que con un empate les bastaría para ser líderes.

Posibles alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; Ignacio Rivero, Ramiro Funes Mori, Julio Domínguez, Juan Escobar; Erik Lira, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Carlos Rotondi; y Emanuel Gutiérrez.

América: Óscar Jiménez; Sebastián Cáceres, Salvador Reyes, Luis Fuentes, Néstor Araujo; Pedro Aquino, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés; Alejandro Zendejas y Federico Viñas.

Horario del América vs Cruz Azul

México: 19.00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 20.00 p.m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 21.00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 22:00 p.m.

Canales para ver el América vs Cruz Azul

El partido estará a cargo de la señal de TUDN, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Mientras que, por señal abierta, el cotejo será trasmitido por el canal 9 de México.

