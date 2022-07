André Carrillo niega retiro de Christian Cueva de la selección

Tras conocerse la salida de Ricardo Gareca de la dirección de la selección peruana, algunos medios de comunicación difundieron la noticia que Christian Cueva habría renunciado a la ‘bicolor’.

Y es que el ‘Tigre’ ha sido una pieza fundamental en el crecimiento profesional de ‘aladino’. Gracias al estratega argentino, el 10 de la selección sacó su mejor versión futbolística. Por lo que, no sorprendería que tomara tan radical decisión.

Sin embargo, André Carrillo ha negado los rumores. El extremo de la selección, en entrevista con el periodista Eddie Fleischman, negó que Cueva esté pensando en retirarse de la ‘blanquirroja’, a pesar de no haber tenido contacto con él, tras la salida del ‘Tigre’.

"Sin hablar con Cueva, te puedo confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continúe Gareca, los jugadores van a tomar la decisión de dar un paso al costado. Si lo hacen, será porque no quieren venir más, quieren aprovechar ese tiempo para estar libres o porque sienten que ya no suman en la selección. El país está delante de cualquier entrenador o jugador”, señaló Carrillo durante una entrevista online con el periodista deportivo.

Asimismo, el jugador del Al-Hilal Saudi confirmó su deseo de continuar formando parte de la selección peruana, luego de la salida del estratega argentino.

“Quiero continuar. Soy feliz cuando voy a la selección. Estoy seguro de que todos lo harán. La vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que continuar", añadió.





André Carrillo despide a Ricardo Gareca

El delantero de la ‘bicolor’ le dijo adiós a Ricardo Gareca. A través de su cuenta de Instagram, agradeció al ‘Tigre’ por las experiencias y enseñanzas durante los siete años que estuvo al mando de la selección.

“Gracias por todo los momentos vividos Ricardo Gareca y cuerpo técnico. El Perú siempre será su casa”, escribió en sus redes sociales.