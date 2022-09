Ángel Cappa: el entrenador que le dio a Universitario el título del Apertura 2002

El hincha merengue siempre recuerda con alegría el 2002. A pesar de no haberse consagrado campeón nacional, la 'U' mostró un gran nivel, bajo el mando de Ángel Cappa.

En 2002, Universitario de Deportes salió ganador del torneo Apertura al superar a Alianza Lima por la mínima en el Estadio Monumental. Después de disputar el partido de vuelta, Cappa inmortalizó la frase “contra todos” como señal de desahogo.

Torneo Apertura 2022

Una final muy recordada es la del Torneo Apertura 2022, en la que los merengues se encontraban afrontando una situación económica bastante complicada y sus jugadores no cobraban a pesar de encontrarse en pleno torneo. Sin embargo, el club crema sacó la garra que los caracteriza y ganó sus últimos partidos de manera consecutiva, motivo por el cual lograron clasificar a la final ante Alianza Lima.

El encuentro de ida se lo llevó el club merengue. En la vuelta, el marcador quedó igualado a cero. Precisamente, ese fue el día en el que Ángel Cappa gritó: “¡Contra todos!”.

El estratega de ese entonces es recordado con mucho cariño por la hinchada crema por mantenerse en el club a pesar de las adversidades. Además, logró conseguir un título frente al rival de toda la vida.

¡𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀! 💪



Hoy está de cumpleaños Ángel Cappa, ex entrenador merengue y campeón del torneo apertura 2002.



¡Felicidades, profesor! 🇦🇷 🎂 👏#YDaleU pic.twitter.com/A7X9GrqHKA — Universitario (@Universitario) September 6, 2022

La última vez que Cappa habló de Universitario

El entrenador argentino aseguró que siempre trata de estar al tanto de los resultados del club que le dio muchas alegrías.

“Siempre consulto los resultados de la ‘U’, pero no tengo una información cabal del equipo. Conozco el espíritu de la ‘U’ y no me sorprendería que siga adelante”, expresó.

Asimismo, reveló que su paso por el club crema lo ayudó a crecer profesionalmente. “Aprendí que la ‘U’ es mucho más importante que sus problemas. Si eso se decía hace 20 años es porque siempre ha tenido problemas y siempre los ha superado”, finalizó Cappa.