Árbitro regresa a las canchas tras superar un cáncer y la amputación de un brazo [VIDEO]

En el fútbol no solo son importantes los jugadores y el comando técnico. También lo son los árbitros, quienes son los encargados de poner orden en el campo de juego. Sin embargo, no son queridos, salvo uno. El último fin de semana, el réferi David García fue recibido con aplausos en el campo de juego luego de haber ganado su batalla contra el cáncer.



Arbitro fue diagnosticado con cáncer

David García, un árbitro palentino (Palencia, España), había recibido una excelente noticia: iba a ser ascendido a la segunda división. Sin embargo, solo 14 días después notó que tenía un bulto en el brazo. En el pasado, ya había sido operado por un bulto que era benigno, pero esta vez era diferente.

“Vi que me había vuelto a salir, fui al hospital y semanas después me hicieron una biopsia. Días después, me llaman y me dicen que me tengo que presentar en el hospital, que me tienen que dar una noticia y que a ser posible vaya acompañado. Me dijeron que este segundo bulto no era benigno, que era un sarcoma, que era cáncer”, explicó en una entrevista con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El colegiado tuvo que detener su trabajo, pues el sarcoma sinovial había afectado todo su brazo derecho. Los doctores le comunicaron que debían amputar la extremidad. “Me decían todo el rato que conservar la zona era conservar el riesgo. Creo que la decisión no ha sido fácil, pero estaba clara”, agregó.

Árbitro regresa al campo después de superar la enfermedad

El pasado domingo 11 de septiembre, García volvió a arbitrar en el encuentro de Atlético de Madrid B y Don Benito. El día fue muy emocionante y abrumador para él.

“Me he apoyado en mis padres, en mi hermano, en los amigos y pareja. Son los que han estado ahí todo el día, en el hospital, los que han dormido allí, los que se presentaban desde una ventana porque no podían entrar y son los que me han estado apoyando durante todo este tiempo”, comentó visiblemente muy emocionado.

Los jugadores del Atlético de Madrid B y el Don Benito le entregaron una camiseta conmemorativa. Su familia y compañeros, así como su doctor, le felicitaron por haber regresado más fuerte que nunca.

Un árbitro se llevó la ovación más importante del fútbol español durante el fin de semana. Se llama David García. Regresó a las canchas en Atl. Madrid B-Don Benito, tras superar no solo un cáncer, sino la amputación de su brazo derecho. Ejemplo de lucha 👏pic.twitter.com/ZiAM2n1XVX — VarskySports (@VarskySports) September 13, 2022